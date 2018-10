Zu Esch ass an der Nuecht op e Sonndeg kuerz no 2 Auer en Automobilist mat sengem Won an een Anere geknuppt, deen an der Rue d'Audun am Gaang war a seng Garage ze fueren. Déi 4 Männer am éischten Auto haten all ze vill gedronk, waren aggressiv an hu gebierelt. Zwee vun hinnen, déi sech wéi d'Police schreift, net berouege wollten, sinn an de Passagearrest. Um Wee dohinner war een nach sou rosen, datt e mat sengem Kapp géint d'Autosfënster geschloen huet. De Chauffer hat duebel sou vill gedronk wéi erlaabt. Hie gouf protokolléiert an et gouf e Fuerverbuet géint hie geschwat.

D'Police huet e Samschdeg den Owend dann och nach aner Automobiliste gestoppt, déi ze vill gedronk haten. Géint 0.15 Auer e Sonndeg hat en Zeien en Auto gemellt, deen op der Areler Autobunn am Zick-Zack géif fueren. De Chauffer gouf vun de Beamte gestoppt, nodeems en nach e puer Ronnen am Rondpoint Irgäertchen gedréint hat. Den Alkoholtest war positiv. De Führerschäin ass fort.





E provisorescht Fuerverbuet gouf donieft géint eng Automobilistin gesprach, déi e Sonndeg den Owend tëscht der Bleesbréck a Gilsdref wéinst ze vill Alkohol d'Riicht net méi gehalen huet.