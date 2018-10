1. Weltkrich: 100 Joer méi spéit - Den Impakt vun deemools (28.10.2018) 100 Joer nom Enn vum éischte Weltkrich beschäftege sech d'Historiker weider mam Impakt vun där Zäit op eis Gesellschaft.

Firwat grad Diddeleng? D'Geographesch Lag vun der Stad, manner d'Industrialiséierung, déi voll am Gaang war, huet mat sech bruecht, datt direkt vum Ufank vum Krich däitsch Zaldoten amarschéiert sinn.Fir d'Diddelenger Leit huet dat bedeit, datt d'Grenz mat Frankräich zou goung. Villes gouf méi komplizéiert. Eng schwéier Zäit vun Honger, vun Onsécherheet. Als vun Däitschland besatenen Territoire ass onst Land mat ënnert de Liewensmëttel-Embargo vun den Alliéierte gefall. Lokal gouf déi Zäit op exemplaresch Manéier zesumme gehalen. D'Schmelz huet do eng entscheedend Roll gespillt. Well u sech hätt alles kënnen anescht kommen: 8 vun 10 Awunner waren um Ament, wou de Krich ausgebrach ass, keng Stack-Diddelenger. Ma Italiener, Belsch, Däitscher, Fransousen, Éisträicher. Natiounen, déi sech am Krich géintiwwer stoungen.Italienesch Krichsprisonéier, déi am zwar vun Däitschland besaten, awer theoretesch neutrale Lëtzebuerg Zwangsaarbecht leeschten! Wat gouf aus hinnen? Eng vu ville Froe ronderëm déi et haut, 100 Joer méi spéit, nach ëmmer Klärungsbedarf gëtt.