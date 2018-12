Uechtert d'Welt mobiliséiere sech grouss Entreprisen, fir méi nohalteg ze ginn an och d’Finanzwelt ass am Gaang sech ze wandelen, dat och zu Lëtzebuerg.

X

Am Kader vum Kyoto-Protokoll hate sech d’Industriestaaten verflicht, den Entwécklungslänner Finanzhëllefe vun 100 Milliarden Dollar d’Joer zur Verfügung ze stelle, fir sech un de Klimawandel unzepassen. Vun 2020 un sollen des Hëllefe fléissen, wei genee dat ofleeft, gëtt den Ament op der Klimakonferenz a Pole verhandelt.



Ma och elo scho kréie verschidde Staate finanziell Hëllef an de Pierre Weimerskirch a Riccardo Besantini sinn op der Klimakonferenz der Fro nogaangen, wei d’Hëllef vu Lëtzebuerg ausgesäit a wei d'Gespréicher den Ament a Pole lafen.

Op der Weltklimakonferenz ass een dann och kuerz virum Ofschloss. E Freideg den Owend um 17.30 Auer war eng Koalitioun vun 107 Staaten virun d' Press getrueden, déi sech 2015 zu Paräis zesumme fonnt huet a sech staark gemaach huet dat 1,5 Grad Celsius Zil an den Text opgeholl gëtt. Elo war et de Message, fir d'Ambitiounen nach emol e bëssen eropzeschrauwen an ënnert anerem de Rapport vum Weltklimarot an de neien Text mat opzehuelen.





D'Carole Dieschbourg vun der Cop24



Cop24 (14.12.2018) Uechtert d'Welt mobiliséiere sech grouss Entreprisen, fir méi nohalteg ze ginn an och d’Finanzwelt ass am Gaang sech ze wandelen, dat och zu Lëtzebuerg.

D'Lëtzebuerger Ëmweltministesch Carole Dieschbourg betount, datt am Moment e ganz kruziale Moment wier, dat well verschidde Länner just de Minimum fuerderen. Ma 107 Länner sinn awer der Meenung, dass de Minimum net géif duergoen. Vir vill Länner géif et ëm d'Iwwerliewe goen a dofir wier d'EU an och Lëtzebuerg bei dëser Koalitioun dobäi.

Finanzhëllef fir Klimaschutz

Tëscht 2014 an 2020 huet Lëtzebuerg sech engagéiert, insgesamt 120 Milliounen Euro iwwert de Klima- an Energie-Fong zur Verfügung ze stellen. Gespeist gëtt dëse Fong iwwert 2-2,5 Cent pro Liter-Sprit dee Verkaf gëtt a 40 Prozent Autossteier. Een Deel fléisst an de Fong vun der UNO en aneren Deel vun de Suen direkt a konkret Projeten.

2016 huet de Cyclone "Winston" grousse Schued op de Fiji-Insele verursaacht. Mat Lëtzebuerger Hëllef gouf dofir een Incubateur op d’Been gestallt, wou Leit hir Haiser kenne versécheren, wann se verschidde Kritäre beim Baue respektéieren.

Nieft der finanzieller Hëllef, déi de Klimaaccord garantéiert, géif een awer och versiche Suen aus dem privat Secteur unzezéien, esou den André Weidenhaupt, Haptbeamte fir Lëtzebuerg op der Klimakonferenz.

D’ Klimakonferenz wier d’ Geleeënheet nei Partnerschaften ze knäppen a nei Projeten unzegoen. Sou hat d’Lëtzebuerger Delegatioun Gespréicher mat Costa Rica, wou et em méiglech gemeinsam Projete goung. E Land, dat op quasi 100 Prozent erneierbar Energien ëmgeklommen ass a 27 Prozent vu senger Fläch Naturschutzgebitt ass. Costa Rica ass Virreider am Klimaschutz an awer besonnesch getraff vum Klimawandel, duerch d’Mierer déi mi waarm ginn a Wiederbedingungen déi sech änneren.

De Carlos Manuel Rodriguez, Ëmwelt- an Energieminister Costa Rica: "Wa mer versti wei mer déi néideg Finanzstrukture kenne schafen, an dat och duerch d’ Kompetenze vu Lëtzebuerg. Kenne mer zum Beispill duerch Finanzproduiten d’ Bëscher besser protegéieren. Maache mer dat net, gëtt de gréissten Deel vun den tropesche Bëscher zerstéiert, an dorënner wäerte mer alleguer leiden."

Lëtzebuerg wäert och weiderhin 1 Prozent vum Bruttoinlandprodukt an d’ Kooperatioun investéieren, dës wier weiderhi komplementar zu deem wat zousätzlech u Klimaprojete finanzéiert gëtt. De Klimaschutz deen och a Kooperatiounsprojeten ëmmer méi eng grouss Roll spillt.

D’ Ministèrë géifen an alle Projeten enk zesummeschaffen.



Cop 24 - Klimawandel

Am Kader vun der Weltklimakonferenz geet et drëms, Léisungen ze sichen, déi sech un de Klimawiessel upassen, an do ass eng zentral déi vun der Finanzéierung.

Gréng Finanzplaz / Reportage Pierre Weimerskirch



Enn November koum an den USA eng Etüd vum National Climate Assessment eraus, déi d’Folge vum Klimawandel op d’Ekonomie vun de Vereenegt Staaten op 100 Milliarden Dollar chiffréiert. D’CO2-Emissioune missten dofir elo drastesch reduzéiert ginn. D’Finanzwelt ass am Wandel a Lëtzebuerg wëll hei eng zentral Roll spillen an d’Wäiche setzen, fir eng nohalteg Finanzplaz, esou d’Jenny de Nijs vum Finanzministere, déi op der Fro vu nohaltege Finanze schafft.

Et ass wichteg fir de Ministère eben och de Privatsecteur z'iwwerzeegen, datt een och e Rendement financier ka kréien, wann een a méi nohalteg Projeten investéiert. Esou probéiert een, fir dëst mat de Sue vum Staat unzezéien.

D’Finanzplaz géif d’Méiglechkeet bidden, fir déi néideg Mëttel aus dem private Secteur zur Verfügung ze stellen, fir aktiv géint de Klimawiessel z'agéieren. Um Bord vun der Klimakonferenz goufen eng Partie innovativ Projete presentéiert, wou och hannert de Kulisse privat Investisseuren, Banken, Fongen aktiv sinn.





Zanter dem Accord vu Paräis ass vill geschitt, och am Privatsecteur. Et ass déi éischte Kéier, datt an engem Artikel beschriwwe gouf, datt finanziell Flëss a méi nohalteg Investissementer mussen ëmgewandelt ginn. Do ass scho vill geschitt an elo gëtt och um EU-Niveau verhandelt, fir de Privatsecteur esou ze mobiliséieren, datt si méi transparent ginn bei deem, a wat si investéieren. Fir datt si sech net méi kënnen als Gréng verkafen, wa si zum Beispill nach vill an Ueleg investéieren, esou d'Jenny de Nijs.

Experte si sech eens, datt d’Suitte vum Klimawandel vill wäerte Kaschten, nei Infrastrukture musse gebaut ginn, no schwéiere Wiedere musse Regioune komplett nei opgebaut ginn. Kritt een d’Äerderwiermung net limitéiert, dierften d’Suitten nach méi grouss ginn.

Am Kader vum Kyoto-Protokoll hate sech d’Industriestaate verflicht, den Entwécklungslänner Finanzhëllefe vun 100 Milliarden Dollar d’Joer zur Verfügung ze stellen, fir sech un de Klimawandel unzepassen. Vun 2020 u sollen des Hëllefe fléissen. Wei genee dat ofleeft, gëtt a Pole verhandelt.

Déi nächst Weltklimakonferenz ass 2019 an Chile.