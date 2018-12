© Tom Zeimet

Den neie Budget vun der Stad Lëtzebuerg gouf e Mëttwoch an der Stad Lëtzebuerg ugeholl. D'CSV-DP-Majoritéit krut vun der ADR de Réck gestäipt. Déi aner Oppositiounsparteie vun déi Gréng, LSAP an déi Lénk hu géint de Budget gestëmmt.





© Tom Zeimet © Tom Zeimet © Tom Zeimet © Tom Zeimet « ZréckWeider »

De Laurent Mosar ass a senger Interventioun op de Käschtepunkt agaangen, deen eventuell gewësse Mesuren aus dem Regierungsprogramm op d'Stad Lëtzebuerg wäert hunn. Dorënner natierlech engersäits den ëffentlechen Transport, dee jo an Zukunft soll gratis ginn. Wat bedeit dat konkret fir d'Stad Lëtzebuerg?Et wiere genee 23,98 Milliounen Euro u Recetten déi een hätt, duerch d'Busser 16 Milliounen Euro an den RGTR nach eemol ronn 7 Milliounen. Hei freet de Laurent Mosar sech, ob d'Stad Lëtzebuerg elo op deene Käschte géif sëtzebleiwen.

Bei de Maison Relaisen, wou jo och d'Gratuitéit soll kommen, sinn et ronn 4 Milliounen Euro Recetten. Och do géing sech also d'Fro stëllen, ob een déi vum Staat rembourséiert kritt. De Laurent Mosar huet donieft awer och betount, datt et net just ëm d'Suen geet, mä datt wann een alles gratis géing maachen, den Drock och vill méi grouss géing ginn. D'Capacitéite géinge vun deem Moment un eventuell net méi duer goen - souwuel wat d'Busser ugeet, wéi och d'Maison relaisen.