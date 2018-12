E Samschdeg de Moien koum et op der Autobunn A1 zu Waasserbëlleg an Direktioun Tréier zu engem uergen Accident.

Géint 6.55 Auer war eng Automobilistin op der Héicht vun der Aire de Waasserbëlleg engem Camion, dee grad an der Opfaart op d'Autobunn fuere wollt, hannendra gerannt. Den Auto gouf dobäi queesch iwwer béid Fuerbunne geschleidert.D'Fra, déi eleng am Auto souz, gouf schwéier verwonnt. Si huet missen aus hirem Gefier erausgeschnidde ginn a koum duerno an d'Spidol. De Chauffer vum Camion gouf net blesséiert.Wärend de Rettungs- an Opraumaarbechte war d'Autobunn an Direktioun Tréier komplett gespaart. Den Trafic gouf iwwer Waasserbëlleg ëmgeleet.