Documentaire: #Xavier - ee Joer mam Premier (19.12.2018) Eng RTL-Equipe huet de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel wärend de leschten 12 Méint begleet.

Vun "Off the Record"-Gespréicher mat anere Regierungscheffe wéi Merkel oder Macron um Bord vun den internationale Sommeten iwwert de Stress virun engem "Etat de la Nation" bis bei d’Ongewëssheet am Virfeld vun de Walen, den Documentaire hëlt de Spectateur hautno mat an d’Liewe vum Staatsminister a vun der Persoun Xavier Bettel.

