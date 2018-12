Silvester annoncéiert sech, wou gäre Freedefeiere lass gelooss ginn. D'Police gëtt an deem Kontext e puer Recommandatiounen.

Et soll een d'Knupperten an d'Silvesterrakéiten net op déi liicht Schëller huelen. Deen, deen näischt gedronk huet, soll se lass loossen. Et soll ee se ni an der Hand ufänken, just op autoriséierte Verkafsstänn kafen an och just Artikele mat „CE“ drop, déi also hei am Land zougelooss sinn.

D'Police weist awer och drop hin, datt ee jo am Prinzip kee Freedefeier däerf lass loossen – ausser et gëtt eng Autorisatioun vum Buergermeeschter. Et soll ee sech also op senger Gemeng informéieren.



An der Stad ass Freedefeier just op Privatterrain erlaabt, krut RTL op Nofro gesot.



Via Communiqué krute mer als éischt vun der Gemeng Schëffleng matgedeelt, dass op Silvester kee Freedefeier däerf ofgeschoss ginn. An der Gemeng Ierpeldeng un der Sauer haten d'Awunner an der Woch vum 10. Dezember schonn en Ziedel an der Bréifboîte.

Och d'Gemeng Suessem appelléiert un d'Bierger keng Knupperten oder Freedefeier ze benotzen. D'Gemeng gëtt de Leit awer op de Wee, e sougenannten "Light Painting" ze maachen, also eng Foto mat laanger Beliichtungszäit. Weider Detailer ginn et am Communiqué vun der Gemeng Suessem.



Zu Déifferdeng dierf tëscht 23.55 Auer an 00.15 Auer Freedefeier an den Himmel geschoss ginn. Zu Diddeleng ass et komplett verbueden.



Zu Esch ass et komplett verbueden Knupperten lasszeloossen, dat kann een op www.esch.lu noliesen an engem Communicatioun vum 20. Dezember. "Feux d’artifice interdits sur l’ensemble du territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette".



Zu Wolz ass et an der Silvesternuecht just erlaabt vun 23.45 Auer bis 00.15. Och dat kann een noliesen um Internetsite vun der Gemeng Wolz. Hei ass et och den Opruff, dass een op d'Sécherheet soll oppassen, an dass ee säi Dréck duerno soll oprafen.



Identesch ass et an der Gemeng Klierf. Och hei ass et den Opruff, responsabel mat de Rakéiten a Knupperten ëmzegoen. Geknuppt ginn däerf just vun 23.45 Auer bis 00.15 Auer.



Zu Réiden un der Attert ass kee Freedefeier méi um Territoire vun der Gemeng erlaabt, dat huet de Gemengerot matgedeelt.







Wann dir nach net wësst, ob et an ärer Gemeng erlaabt ass oder net, consultéiert am beschten den Internetsite vun der Gemeng oder rufft op der Gemeng un.

Consignë fir Silvester sécher ze feieren

Op Silvester gehéiere fir vill Leit net nëmmen de Schampes, mee och d’Knupperten an d’Rakéite mat zou. A verschiddene Gemenge sinn dës verbueden an och anerer erlabe se nëmmen Zäitweis. D’Police warnt virun de Geforen a réit wéi d’Leit am beschte virginn.

Et zischt, et knuppt a schonns ass den Himmel faarweg! Schéi si se, ma leider och grad esou geféierlech. All Joers ginn op Silvester Appeller wéinst Knupperte bei der Police eran, d’lescht Joer waren et der iwwer 60 Stéck. Och wann et a ville Gemenge verbueden ass, gëtt all Joer geschoss. Virun allem Rakéiten, déi falsch fléien oder déi net richteg explodéieren, kënnen awer séier geféierlech ginn. D’Police warnt dofir, datt d’Leit genuch Ofstand sollen halen an datt een d’Freedefeier op enger méiglechst oppener Plaz mécht. Bei Knupperten, déi net lass gaange sinn, soll een op d’mannst 10 Minutte waarden éier een dobäi geet an op kee Fall nach eemol ufänken. Och soll dee sech ëm d'Freedefeier këmmeren, deen virdrun näischt gedronk huet.

Scho beim Akaf soll een no der d’CE-Zertifikatioun kucken. Hei am Land sinn nëmme Knupperte vun der Klass 1 an 2, also déi zwou klengsten, erlaabt. Wann ee se am Ausland keeft, muss een also doropper oppassen. An der Gebrauchsuweisung steet wéi ee se am beschte stockéiert a wéi ee se richteg ufänkt, dofir ass et gutt, wann een déi eng Kéier duerchliest. Prinzipiell gëllt, datt d’Pyrotechnik net dierf naass ginn. Et soll een och op kee Fall eppes dru flécke goen. Beim Gebrauch soll se stabil stoen, op festem Buedem an esou, datt se net ëmfale kann.



Weider Informatioune fënnt een um Site vun der Police.