Ëffentlechen Transport iwwer d'Feierdeeg



Wéi all Joer fuere vun 20 Auer un op Hellegowend de ganzen ëffentlechen Transport an de Service Adapto net.

Zuch

De 24. Dezember maachen d'Guichten an den InfoPoint op der Stater Gare um 20 Auer hir Dieren zou. Iwwer Chrëschtdag sinn d’Guichete fir Ticketen ze kafe do nees vu 6 Auer moies u besat.



D’Guichete vun den anere CFL-Garë sinn de Feierdagshorairen no op.



D’CFL informéieren, datt iwwert de 25. a 26. d’Zich wéi gewinnt op Feierdeeg fueren.



Bus



D’Busse vun den CFL, AVL, RGTR an TICE fueren op Hellegowend bis 20 Auer, de 25. Dezember ass de Bus-Transport vun 8 Auer moies un nees lancéiert an op Stiefesdag fueren d'Busser no de Sonndes- oder Feierdagshorairen. De Late Night Bus vum TICE fiert awer net op Chrëschtdag, also de 25. a 26. Dezember.



De Call-a-Bus fiert wéi gewinnt mat der Ausnamm vun Hellegowend, net wéi soss bis Hallefnuecht, ma nëmme bis 20 Auer.



Tram

Fir den Tram gëllen iwwer d'Feierdeeg speziell Horairen.



• Méindeg 24. Dezember:

Trajet Luxexpo – Stäreplaz: leschten Depart Luxexpo um 20.44 Auer.

Trajet Stäreplaz – Luxexpo: leschten Depart Stäreplaz um 21.04 Auer.



• Dënschdeg 25. Dezember:

Trajet Luxexpo – Stäreplaz: éischten Depart Luxexpo um 7.34 Auer.

leschten Depart Luxexpo um 23.34 Auer.



Trajet Stäreplaz – Luxexpo: éischten Depart Stäreplaz um 07.54 Auer.

leschten Depart Luxexpo um 23.54 Auer.



• Mëttwoch 26. Dezember: Den Tram zirkuléiert no de Sonndeshorairen.



Mobilitéitszentral / Info-Box

D'Mobilitéitszentral vum Verkéiersverbond op der Gare Lëtzebuerg mécht de 24. Dezember hir Dieren um 19 Auer zou an de 25. Dezember um 8 Auer moies nees op.



D’Mobilitéitszentral op der Gare Belval-Universitéit bleift d’Feierdeeg iwwer zou. An de Call Center orientéiert sech un den Horairë vun der Gare Lëtzebuerg.



PDF: Schreiwes mat den Detailer vum Verkéiersverbond