Google-Datazenter: Rep. Sam Rumé



Um Klengbousbierg soll eng Industrie- a Fuerschungszon entstoen, déi nieft Google och aner Entreprisen unzéie soll. Wat fir Chancen an Defien domat op d'Gemeng waarden, gouf an der Versammlung diskutéiert.

Google ass schonn zanter bal 2 Joer Proprietär vun engem Terrain um Klengbousbierg um Rouscht. Deen ass 33,7 Hektar grouss. An der Lescht war et méi roueg ginn ëm de Projet vum Internetris. Ma dat heescht awer net, datt den Dossier op Äis geluecht gouf. Et hunn nach verschidden Etüde gefeelt, déi op der Versammlung an der Biisser Gemeng virgestallt goufen. An déi Reunioun mat de Bierger war ganz positiv, sou de Buergermeeschter vu Biissen, Jos Schummer.Wa Google an aner Entreprisë sech um Rouscht etabléieren, misst ee sech op vill Trafic gefaasst maachen. Ma do ginn et scho konkret Léisungen, wéi Rondpointen an nei Stroossen, déi d'nächst Joer gebaut solle ginn. Eng aner Suerg ass d'Ëmwelt. Beem mussen nei geplanzt an Installatioune gebaut ginn, fir Iwwerschwemmungen ze verhënneren.Ma fir d'éischt muss emol de PAG geännert ginn, fir datt Google ufänke ka mat bauen. De betraffenen Terrain soll ëmklasséiert gi fir "Data and Research". Vum 7. Januar u sollen d'Awunner vu Biissen d'Geleeënheet kréien, sech déi geplangten Ännerungen am PAG unzekucken a Commentairen ze maachen. Am Mäerz soll dann eng definitiv Decisioun geholl ginn. Da géif Google näischt méi am Wee stoen.Zum Thema Aarbechtsplazen, déi duerch en Datazenter kéinte geschaf ginn, kann den Ament just spekuléiert ginn. Nieft Google soll och Goodyear op de Klengbousbierg kommen. D'Zouliwwerfirma fir d'Autosindustrie, IEE, huet schonn e Gebai do. De ganze Komplex soll zum "Innovation Campus" ginn, deen Datentechnologie mat Fuerschung verbënnt.