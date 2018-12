D'Nimm vun den 10 Dammen an den 10 Hären, déi et op d'Kandidatelëscht gepackt hunn, sinn nach online: Gitt elo Är Stëmme fir Är Favoritten of.

Zejoert hunn d'Martine Kohl vun de Street Angels an de Polizist André Bichel d'Wiel vun de Lëtzebuerger vum Joer op RTL.lu gewonnen.



Dëst Joer goufen och nees Honnerte Proposen erageschéckt, aus deene mer der allkéiers 10 zeréckbehalen hunn.



All Dag ginn um Radio déi verschidde Persounen an engem klenge Resumé virgestallt.



Kuckt Iech hei déi 20 Personnagen un, a gitt Är Stëmme fir Är Favoritten of. Dobäi kënnt Dir och nach flott Kaddoe gewannen!



Link: Lëtzebuergerin a Lëtzebuerger vum Joer - Gitt Är Stëmmen of!