Munneref: Steve Reckel als neie Buergermeeschter vereedegt (21.12.2018) De Claude Schommer ass neie Schäffen an der Munnerefer Gemeng.

© Luc Rollmann

Den Eed war folgenden:«Je jure fidélité au Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées.»