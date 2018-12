Ettelbréck fillt sech duerch e Passage am Regierungsprogramm virun de Kapp gestouss. D'Regierung hätt decidéiert, datt nieft Esch och eng Fixerstuff zu Ettelbréck opgemaach gëtt, an dat ouni datt mat der Gemeng geschwat gouf ...





Fixerstuff zu Ettelbréck? - Reportage Claude Zeimetz



Dobäi géif een elo scho Verantwortung iwwerhuelen, mat der Psychiatrie an anere sozialen Ariichtungen. Dëst bekannten Argument huet den CSV-Gemengepapp elo rezent nach emol an der leschter Gemengerotssitzung betount. Hie géif wuel verstoen, datt d'Stad Lëtzebuerg net d'Drogeproblematik vum ganze Land stemme kéint, seet de Jean-Paul Schaaf: "Deem steet awer entgéint, datt déi Leit, déi am Norden an deem Beräich aktiv um Terrain schaffen, soen, et géif de Besoin net an där Quantitéit ginn, fir dat do ze justifiéieren. Wann ee sech dat also virstellt, justifizéiert et sech just, wa mer e klengen Tourismus do kréien."

D'Etüd, op déi sech den Ettelbrécker Buergermeeschter baséiert, ass awer net nei, mä aus dem Joer 2010, präziséiert sengersäits den Direkter Jean-Nico Pierre vun der Jugend- an Drogenhëllef. Deemools wier wuel decidéiert ginn, datt eng Kontakt- an Ulafplaz duergeet, wou och Sprëtze getosch ginn. Ma zanterhier hätt d'Welt awer weider gedréint, ënnert anerem geet och d'Zuel vun de Clientë bei der Jugend- an Drogenhëllef permanent an d'Luucht: "D'Situatioun an der Stad huet sech verschäerft am Drogekonsumraum an de leschten 3 Joer. Menger Meenung no brauche mer 4 sou Strukturen. Eng zu Esch. Zwou an der Stad an eng am Norden. Ob se elo op Ettelbréck kënnt oder soss éieren, dat wier nach ze kucken."

Sécher ass, datt et am Norden awer e Besoin gëtt. D'Angscht virun Drogentourismus deelt den Direkter net.

Et wier kloer dovunner auszegoen, datt net all d'Clienten am Stater Abrigado aus dem Zentrum kommen an datt d'Strukture souwisou nëmmen d'Spëtzt vum Äisbierg vum Lëtzebuerger Drogekonsum sinn. Datt Ettelbréck eleng vu senger Gréisst hier keen Drogekonsumraum packt, deem setzt den Direkter vun der Jugend- an Drogenhëllef dës Iwwerleeungen entgéint: "Da muss ee sech och iwwerleeën, ob d'Stad Lëtzebuerg grouss genuch ass fir alleguerten déi Leit z'empfänken, déi do an den Drogekonsumraum kommen. Do ass d'Stad Lëtzebuerg och ze kleng. Et ass eng Fro vu Solidaritéit. Vun nationaler Solidaritéit."

Ganz pragmatesch géif sech och d'Fro vun den Terraine respektiv de Gebailechkeete fir nei Drogenconsommatiounsraum stellen. Déi wieren am beschten a staatlecher Hand a gutt un den ëffentlechen Transport ugebonnen. Wat de Choix natierlech limitéiert. Ettelbréck huet déi zweetgréisst Gare am Land.