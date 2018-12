De Pappa Staat an dat léift Geld.

Am Regierungsprogramm vu Gambia 1. stoung, dass de Staat seng Participatiounen a Firmen an enger Struktur regruppéiert, fir eng besser Gestioun ze garantéieren an och fir méi Transparenz ze suergen.





Staatlech Participatiounen - Reportage Jean-Marc Sturm



"Wou si mir do drun?" wollt den CSV-Deputéierte Serge Wilmes vum Finanzminister Pierre Gramegna wëssen.

D'Recetten an d'Dividende sollten an deem Sënn och zu Gonschte vun der Ekonomie investéiert ginn.

Wou si mer do drun, ass déi Iddi Realitéit ginn. Bleift déi nei Regierung op deem Wee a wou huet de Staat da Participatioune geholl, respektiv wat hunn déi erabruecht.

Lauter Froen déi den CSV-Deputéierte Serge Wilmes un d'Adress vum Finanzminister Pierre Gramegna hat. An der Äntwert gëtt op zwou Internet-Adresse verwisen.

Eng fir den Detail iwwer d'Participatioune vum Staat a Firmen, an eng mam selwechten Zweck, woubäi d'Adress vun der Tresorerie vum Staat déi informatiivst schéint ze sinn, well do fënnt een net nëmmen all déi direkt Bedeelegunge vum Staat, mä och wat dat bruecht huet.

2014 sinn 193 Milliounen Euro erakomm, d'Joer drop 201, 2016 205 Milliounen, d'lescht Joer der souguer 224 an dëst Joer ëmmerhin nach 192.

Wat d'Professionalitéit vun de Vertrieder vum Staat an de Verwaltungsréit betrëfft esou gëtt op ee « code de conduite » verwisen an op eng spezifesch Formatioun.

Am Finanzministère schafft ee parallel un engem Koordinatiounscomité, fir eng besser Analys a Gestioun vum Staat sengem Portefeuille u Bedeelegungen.