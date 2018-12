© RTL Télé Lëtzebuerg

Déi erfuerschen, wéi sech d'Liewewiesen am Laf vun der Geschicht entwéckelt hunn. Fir datt mir besser verstinn, wéi eis Welt viru Millioune Joren ausgesinn huet, fuersche Paläontologe weltwäit, och zu Lëtzebuerg am Naturmusée. Virun 200 Millioune Jore war Lëtzebuerg bedeckt vu flaache Mierer. Iwwert e puer Deeg hu mer de Paläontolog Ben Thuy suivéiert an interessant Decouvertë gemaach.



Deel 4: Roude Minette a Mieresbewunner





Déi verschidde Gestengsschichten, déi ee bei eis fënnt, bidde fir d’Paläontologen Ablécker an d’Vergaangenheet an Informatiounen iwwert d’Liewewiese vu fréier. De roude Minette ass Gestengs dat 170 Millioune Joer al ass. Bei der Sich no Iwwerreschter vu Mieresbewunner si mir bei eisen Dréiaarbechten op eng gréisser Decouverte gestouss.

An den zwou éischten Episode vun der Serie iwwert d'Paläontologie zu Lëtzebuerg hu mer ënnert anerem gesinn, wéi nieft engem gréissere Chantier am Süde vum Land Ausgruewunge gemaach goufen. Ënnert anerem hunn d'Fuerscher Iwwerreschter vun Insekte fonnt. Am drëtten Deel geet et ëm déi verschidde Gestengsschichten, déi et am Grand-Duché ginn a wat se eis verroden. De Paläontolog Ben Thuy hëlt eis mat bei de Service Géologique.

Am zweeten Deel vun eiser Serie iwwert d’ Paläontologie zu Lëtzebuerg ware mer op engem Chantier am Minette mat dobäi, wéi Ausgruewunge gemaach goufen. Duerch Gestengsschichten déi een hei virfënnt kréien d’ Fuerscher Ablécker iwwer Insekten déi viru Millioune Jore gelieft hunn, an och zu Lëtzebuerg géif een eemoleg Decouverte maachen.

D’ Paläontologen aus dem Naturmusée si vill uechtert Land ënnerwee fir no Fossilien ze sichen a konkret Fuerschung ze maachen. Och wann de gréissten Deel vun der Aarbecht hannert dem Computer stattfënnt, esou ass d’ Aarbecht um Terrain net ze ersetzen.

Serie Paläontologie zu Lëtzebuerg - Deel 1 (24.12.2018) Wei huet Lëtzebuerg virun 200 Millioune Joren ausgesinn? Froen op dës Äntwert kënnen d'Paläontologen aus dem Naturmusée ginn.

Am éischten Deel vun der Serie iwwert d'Paläontologie zu Lëtzebuerg geet et ëm d'Fuerschung, déi een am Naturmusée mécht an d'Preparatioun fir Ausgruewungen um Terrain ze maachen.





