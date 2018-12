Konfusioun bei den Osteopathe wéinst neiem Gesetz (27.12.2018) Zanter dem 21. August ass d'Osteopathie en gesetzlech unerkannte Beruff am Gesondheetsberäich.

Der CSV-Deputéiert Françoise Hetto-Gaassch no géif et wéinst deem neie Gesetz awer eng grouss Konfusioun bei de Patienten an den Osteopathen. Dofir huet si am Summer nach eng parlamentaresch Fro un de Gesondheetsministère an dee vun der Securité Sociale geschéckt. D'Äntwert koum an déi suergt fir Konfusioun bei den Osteopathen.





Konfusioun bei den Osteopathen/Reportage Pierre Jans



Virop ass ee bei der Associatioun vun den Osteopathen, der ALDO, frou dass de Beruff e legale Kader krut. D'Osteopathen mussen elo bis den 31. Mäerz hir Kandidatur am Gesondheetsministère eraginn, fir offiziell zougelooss ze ginn. En éischte symbolesche Schratt also, mä e finanzielle Virdeel fir de Patient wär dat net. De President vun der ALDO Jean Bofferding sot, do géing nach näischt änneren. D'Patiente mussen nach ëmmer hir Konsultatiounen bezuelen mat der TVA.

Den neie Minister fir d'Santé Etienne Schneider an den Minister fir d'Securité Sociale Romain Schneider betounen, dass fir d'éischt e representative Gruppement vun Osteopathen misst geschaaft ginn, fir mat der Gesondheetskeess iwwer eng Konventioun ze negociéieren, ier dass d'Assuréë vu Remboursementer kéinte profitéieren. Konfusioun bei der Associatioun vun den Osteopathen: Et wier ee jo do fir ze diskutéieren.

Aktuell iwwerhëlt d'Gesondheetskeess en Traitement just, wann e vun engem Dokter verschriwwe gouf. D'ALDO huet sech bis ewell allerdéngs ëmmer dogéint gewiert, dass e Patient eng Prescriptioun brauch, fir en osteopathescht Traitement vun der CNS rembourséiert ze kréien.D'Regierung géif deemno aktuell net plangen, eng Opklärungscampagne ronderëm osteopathesch Traitementer ze maachen, esou déi zoustänneg Ministeren. Net esoulaang et keng Konventioun mat der Gesondheetskeess gëtt.