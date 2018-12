E Méindeg den Owend gouf d'Produktiounsunitéit 2 vun der Atomzentral zu Cattenom vum Netz geholl.

Wéi et an engem Communiqué vun der Bedreiwergesellschaft EDF heescht, wier dës Operatioun programméiert gewiescht an néideg, fir d'Produktioun de Besoine vum nationale Stroumreseau unzepassen.

An engems gëtt dovu profitéiert, fir Maintenanceaarbechten duerchzeféieren. D'Produktiounsunitéiten 1, 3 a 4 funktionéiere iwwerdeems weiderhin normal.