Flüchtlingen an d'Gesellschaft integréieren (25.12.2018) Servicer wéi de LISKO vum Roude Kräiz leeschten hei wäertvoll Aarbecht.

Elo gëllt et déi Leit an eis Gesellschaft z'integréieren, hei leeschte Servicer wéi de LISKO vum Roude Kräiz wäertvoll Aarbecht: si ënnerstëtzen d'Flüchtlinge bei der Sich no Aarbecht, Wunneng a bei Sproochecoursen. Eng Wunneng fannen, stellt sech dobäi als schwiereg eraus, wéi dëse Reportage wéist.