© AFP (Archiv)

En Accident gouf et géint 4.30 Auer de Moien op der Escher A4 a Richtung Esch. Een Auto war dra verwéckelt. Eng Persoun gouf verwonnt.Zu Esch an der Rue Capus gouf et kuerz virun 11 Auer eng Dampentwécklung an engem Haus. Hei blouf et beim Materialschued.