Accident an der Nuecht op e Mëttwoch kuerz viru 4 Auer um Wandhaff. En Automobilist war mat sengem Gefier an e Bam gerannt. Hie gouf net verwonnt, ma hien hat awer ze vill gedronk.D'Police huet Hënt och soss eng Rei Chauffeuren erwëscht, déi sech net un d'Reegele vum Code de la route gehalen hunn.An der Millebaach war géint 1 Auer en Automobilist ze séier ënnerwee. Hie gouf gestoppt an et huet sech eraus gestallt, datt hie kee Führerschäin hat. Méi spéit an der Nuecht gouf et am Eecher Bierg en ähnleche Virfall, do hat de Chauffeur net just kee Führerschäin, mä och déi technesch Kontroll vum Auto war ofgelaf.Zu Féiz war tëscht 3 a 4 Auer eng Patrull ënnerwee wéi op eemol hannendrun en aneren Auto dem Déngschtwon getut huet an no opgefuer ass. Dee Chauffeur gouf kontrolléiert, den Alkoholtest war positiv.