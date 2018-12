Zoppe fir am ganze 500 Leit waren an der Minettemetropole virgesinn.

VIDEO: "Man to Human"

Zanter 5 Joer gëtt et mëttlerweil d'Associatioun "Man to Human". D'Grondiddie besteet doranner, Kanner an defavorabele Regiounen den Zougang zum Sport z'erméiglechen. Dës ASBL huet awer och aner Aktivitéiten a war dowéinst um Mëttwoch zu Esch ënnerwee.

Während 5 Stonnen, vu 11 bis 16 Auer, goufen Zoppe verdeelt. Op der Brillplaz haten déi Responsabel vun der Escher Gemeng der Associatioun en Zelt opgeriicht.

Wien en Don fir "Man to human"maache wëll, kann dat iwwert dës Kontosnummer maachen: LU78 0030 8846 2216 0000.