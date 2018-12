Acel: Bilan an Zukunftsprojeten (26.12.2018) D'Acel hat e Mëttwoch hir Generalversammlung, wou vill verschidden Themen ugeschwat goufen.

D'Studente vun den auslänneschen Unie komme jo fir d'Feierdeeg meeschtens heem a fir d'Keese vun den eenzele Cerclen ze fëllen, ginn d'Studentebaler organiséiert wéi den Zürecher-Bal, deen et schonn zanter 1960 gëtt an deen och en Dënschdeg den Owend an der Luxexpo war. D'Associatioun vun de Studentecerclen - d'Acel hat awer e Mëttwoch och hir Generalversammlung an do goung et ënnert anerem ëm d'Reform vum Stagëgesetz.

De Pol Lutgen, deen déi lescht 12 Méint un der Spëtzt vun der Acel stoung, kuckt op e positiivt Joer zréck. Et hätt ee villes erreecht, sou kéint ee virun allem houfreg op d’Stagëgesetz sinn, wat d’Associatioun vun de Studente mat ausgeschafft hätt. Den neie Mann un der Sëtzt fir déi nächst 12 Méint ass de Pascal Thinnes.

D’Acel weist awer drop hin, dass am Gesetzestext och misst dra stoen, dass een och e Stage tëscht dem Bachelor a Master dierf maachen an net nëmmen an där Zäit, wou een op enger Uni ageschriwwen ass. E Punkt, deen den neie President da mat de politesche Vertrieder, notamment mam Minister Dan Kersch, wëll klären.

Traditionell Evenementer, wéi de Studentebal mat bal 4.000 Partygäscht an d’Organisatioun vum Student fir 1 Dag mat enger Rekordzuel vun 345 Schüler, déi matgemaach hunn, behält d'Acel als weider Succèse vun 2018 zréck. De Projet Student fir 1 Dag soll dann och nach weider ausgebaut ginn, andeems 2019 6 zousätzlech Unie wäerte participéieren, sou den neie President, dee voll motivéiert ass fir seng nei Charge unzegoen.

Vum Virgänger ass et de Rot, genuch Gedold matzebréngen. Op der Generalversammlung e Mëttwoch de Mëtteg um Belval gouf de Cercle vun de Studente vu Miami nei an der Acel opgeholl an et gouf rappelléiert, datt dëse Weekend den traditionellen Tournoi de Noël ass an d'Acel 2019 35 Joer feiert.



PDF: Den offizielle Communiqué vun der Acel