E war opgefall, well en am Nomëtteg an d'Apdikt komm war, sech ëmgekuckt huet, an nees gaangen ass. Kuerz drop ass en nach emol an di selwecht Apdikt gaangen, huet Saachen aus dem Regal matgeholl a sech dovu gemaach.Via d'Kamerabiller konnt de Mann identifizéiert ginn an et gouf am Garer Quartier no him gesicht. Eng Police-Patrull huet de Schëllege spéider nees virun der Apdikt ugetraff. Hie konnt identifizéiert ginn, gouf festgeholl an hat um Donneschdeg de Moien direkt Rendezvous virum Untersuchungsriichter. Deen huet e verhafte gelooss.Um Donneschdeg de Moie géint 1.40 Auer ass der Police an der rue Joseph Junck an der Stad eng Persoun an d'Gräpp gelaf, géint déi et engouf. De Mann gouf mat op de Büro geholl, vu wou aus en du weider op Schraasseg bruecht gouf.