Verbuet vu Plastikstuten (27.12.2018) Just déi ganz dënn Tute fir Uebst a Geméis am Lassene bleiwen nach erlaabt.

Vill Geschäfter hunn och scho reagéiert a froen eppes fir d'Plastikstuten.Vun e Méindeg un ass et also ganz eriwwer mat de gratis Plastikstuten. Et soll een Alternativen derbäi hunn, heescht et vun der Ëmweltverwaltung.Zil ass et, d'Plastikstute massiv ze reduzéieren. Um Enn vum nächste Joer sollen et just nach maximal 90 Tuten op de Kapp sinn, déi mir d'Joer verbrauchen. Bis Enn 2025 sollen et just nach 40 pro Joer a pro Persoun sinn.Am Gesetz sinn och d'Strofe virgesinn, wa sech net un dat neit Reglement gehale gëtt.

ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable / Administration de l'environnement

À partir du 31 décembre 2018, plus aucun sac en plastique épais et à usage unique – d'une épaisseur > 15 microns (v. annexe) – ne pourra légalement être mis à disposition gratuitement dans les points de vente.



Par contre, les «sacs en plastique très légers» – c'est-à-dire, d'une épaisseur inférieure à 15 microns –, sont exclus de cette disposition, mais seulement s'ils sont nécessaires à des fins d'hygiène, ou utilisés comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire (produits préemballés, sacs sous vide, etc.).



Cette mesure s'inscrit dans la politique du gouvernement visant la réduction du plastique à usage unique. L'objectif est d'inciter le consommateur à utiliser des sacs réutilisables afin de protéger notre environnement, nos eaux et notre climat. Des mesures supplémentaires seront prises au cours de la nouvelle législature.



En cas de non-respect de ces obligations, une amende administrative peut être infligée à la personne responsable d'emballages. Ces dispositions sont détaillées dans la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

Voici quelques recommandations de bonne pratique lors de vos achats:



1. Faites vos courses si possible sans utiliser de sac en plastique ou autre emballage supplémentaire.

2. S'il vous faut un sac, pensez à emporter votre sac à usage multiple: sacs en tissu, corbeilles, Trolleys, sacs à dos, etc.

3. Si un sac jetable est inévitable, choisissez un sac en papier, mais assurez-vous qu'il est recyclé par la suite. En effet, les sacs en papier ont un impact environnemental plus important que les sacs en plastique légers s'ils ne sont pas recyclés de façon responsable !



Pour toute information concernant cette nouvelle réglementation, n'hésitez pas à contacter l'Administration de l'environnement au (+352) 40 56 56-1.