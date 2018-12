E Mëttwoch den Owend krut d'Police gemellt, dass zu Péiteng an der Rue Robert Schuman ee Mann um Buedem géing leien, deen zesummegeschloe gouf.

Géint 19 Auer koum de jonke Mann an d'Rue Robert Schuman, wou hie vun engem Onbekannten no enger Zigarett gefrot gouf. Aus net gekläerte Grënn koum zu enger verbaler Ausenanersetzung, wou et schlussendlech och zu Handgräiflechkeete koum.

Eréischt wéi eng Fra dem Affer wollt hëllefen, ass de presuméierten Täter fortgelaf. Et war e jonke Mann, 1,75 grouss mat kuerzen Hoer. En hat e schwaarzen Jogging un an eng schwaarz Jackett mat "North Face" drop.