An der Reegel melle Spideeler Problemer mat medezineschem Material beim Produzent. An dee muss dat dann un déi zoustänneg national Autoritéite weiderginn.

© DANIEL GARCIA / AFP

Déi zoustänneg Autoritéiten zu Lëtzebuerg wëssen net genau, wéi dacks medezinescht Material, wéi Protheesen oder Implantater, zu Komplikatioune bei Patiente gefouert hunn. Eng ganz Partie Fäll géife guer net beim Ministère gemellt ginn an da wier och net ëmmer sécher, dass de Problem wierklech duerch d'Implantat verursaacht gouf. Dat erkläert de Gesondheetsminister a senger Äntwert op eng Parlamentaresch Fro vun den Deputéierte Jean-Marie Halsdorf a Martine Hansen zu de sougenannten Implant Files.





Implant Files - Reportage Maxime Gillen



An der Reegel melle Spideeler Problemer mat medezineschem Material beim Produzent. An dee muss dat dann un déi zoustänneg national Autoritéite weiderginn. Patienten an Doktere mussen net ma kënnen awer och selwer Virfäll beim Ministère mellen. Et géif een och iwwert d’Aféiere vun enger Online-Plattform nodenke fir d’Melle vun esou Fäll méi einfach ze maachen, heescht et vum Minister.

2017 si beim Ministère 56 Rapporten iwwert Virfäll mat Implantater agaangen, dovun een Doudesfall. Zousätzlech goufen 264 Korrekturagrëff gemellt. Dës Zuele wieren awer mat Virsiicht ze genéissen, well net kloer wier, ob d’Implantat wierklech de Grond fir d’Problemer waren, esou den Etienne Schneider.

Wat Virfäll mat Protheesen an aneren Implantater insgesamt kaschten, dat heescht och mat de Käschte vum Krankeschäin oder der Zäit an der Klinik agerechent, konnt de Minister awer net soen. Ma duerch e Gesetz vun dësem Joer soll an Zukunft villes besser dokumentéiert ginn, dorënner och d’Fraise vu Patienten.

Beim Ministère géif ee schonn zanter 2016 doru schaffen de Marché vun de medezinesche Geräter besser z’iwwerwaachen. Intern wier den zoustännegen Departement nei opgestallt ginn, d’Equipe wier vergréissert ginn an och an Zukunft géife weider Leit agestallt ginn.

Et wäert och eng “Agence des médicaments et des produits de santé” geschaf ginn, déi dann zoustänneg ass fir alles wat medezinesch Geräter a Medikamenter betrëfft, an déi de Secteur nach méi streng soll kontrolléieren. Ma dofir bräicht de Ministère an Zukunft nach méi Moyene.

Well Transparenz grouss geschriwwe gëtt, ass de Rapport annuel vum Gesondheetsministère public, schreift de Minister a senger Äntwert. Um Internetsite vum Ministère géifen iwwerdeems och reegelméisseg wichteg Informatioune publizéiert. Ma et misst een dobäi op den Dateschutz oppassen. Ëmmerhi fält villes ënnert d’Beruffsgeheimnis bei Medeziner an och d’Echangen tëscht Patienten, Dokteren, Fabrikanten a Spideeler si geschützt.

Lëtzebuerg ass och Member vun engem europäesche Reseau a schafft aktiv un der Verbesserung vun der Qualitéit am Secteur mat. Deemno hält sech Lëtzebuerg och un all d’Recommandatioune vun der EU. Allerdéngs gëllen déi nei Reegelen eréischt vun 2020 un.