Dat sinn der jo 5, an alphabetescher Reiefolleg: Djuna Bernard, Carlo Back, Stéphanie Empain, Marc Hansen a Carole Hartmann.

D'Djuna Bernard vun Déi Gréng



Den Optakt vun eiser Serie mécht déi 26 Joer al an domat jéngst Deputéiert Djuna Bernard vun déi Gréng. D'Claudia Kollwelter huet mat der laangjäreger Fnel-Scoutin iwwer hir Passioun vum Reese geschwat an iwwer hiren neie Rôle als Presidentin vun der Kulturkommissioun an der Chamber ...

Serie Deputéiert: Djuna Bernard vun Déi Gréng (31.12.2018) An enger Serie stelle mir Iech déi nei Gesiichter um Krautmaart vir, déi nogeréckelt sinn. Ugefaange mat der 26 Joer aler an domat jéngster Deputéierten.

5 Méint laang ass d'Djuna Bernard eleng mam Rucksak duerch Afrika, Australien, Südost-Asien an Indien gereest. Eng wichteg Erfarung och an hirer perséinlecher Entwécklung: Et wier och dee Moment gewiescht, wou si decidéiert hätt, net weider Geschicht ze studéieren, wou si e Bachelor dra gemaach huet, ma fir eriwwer an de Sozialsecteur ze wiesselen an den Hobby zum Beruff ze maachen ...Der Djuna Bernard hire Parcours ass vum Scoutismus markéiert, deen de Wee zum Sozialen och sécherlech favoriséiert huet: "Duerch d'Scouten hunn ech de Benevolat kennegeléiert, och mat Defavoriséierte Leit." Bis ewell Presidentin vun der Jugendkonferenz wëll d'Djuna Bernard och déi jonk Matbierger an d'Politik matabauen.Kultur ass dem Djuna Bernard no e wichtege Bestanddeel vun der Gesellschaft an huet och e ganz perséinleche Stellewäert fir si: "Ech hunn als Kand e puer Joer laang Theater gespillt an ech ginn och nach haut ganz gären Theaterstécker kucken." A wéinst dem Geschichtsstudium wieren hir och historesch Theme ganz wichteg. Mam Kulturentwécklungsplang hätt ee kloer Linnen, wéi d'Kulturzeen an d'Kulturpolitik solle gestallt ginn an d'Djuna Bernard freet sech drop, als Presidentin vun der Kulturkommissioun an der Chamber Deel vun deem Prozess ze sinn.

D'Serie am Iwwerbléck

