Ënnert anerem kënnt den Ajustement beim Mindestloun, do ass et jo d'Hausse vun 1,1%, dee Mindestloun läit dann elo bei 2071 Euro. De "revenu d'inclusion sociale" gëtt gehéicht. Bei der Fleegeversécherung ginn d'Montanten erop an d'Pensioune ginn ëm 0,8% no uewen ugepasst.



Offiziellt Schreiwes

Adaptation des paramètres sociaux au 1er janvier 2019 (27.12.2018)



Communiqué par: Inspection générale de la sécurité sociale / Ministère de la Sécurité sociale

Au 1er janvier 2019, les paramètres sociaux seront adaptés avec l'entrée en vigueur de diverses modifications législatives et réglementaires.



En premier lieu, ces adaptations trouvent leur source dans l'ajustement du salaire social minimum à l'évolution des salaires, qui consiste en une hausse de 1,1% en application de la loi du 21 décembre 2018 modifiant l'article L. 222-9 du Code du travail. Cette adaptation entraine notamment des changements au niveau des minima et maxima cotisables, ainsi qu'au niveau du plafond d'indemnisation pour congé parental.



En deuxième lieu, les récentes modifications de la législation dans le domaine social, notamment du revenu d'inclusion social (REVIS), apportent également une hausse des montants de plusieurs prestations sociales au 1er janvier 2019.



Troisièmement, la fixation des valeurs monétaires de l'assurance dépendance pour les années 2019 et 2020 entraine une hausse des montants y afférents.



Finalement, les pensions en cours seront réajustées à la hausse de 0,8%. Pour les nouvelles pensions, le facteur de revalorisation applicable en 2019 sera de 1,4460.