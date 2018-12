Administrativen Hin an Hier an eng Telefonszentral, net hei am Grand-Duché, ma an der Belsch?! Doriwwer hu sech an der lescht e puer Leit beklot, déi sech iwwer een Abonnement vun de Stater Vel'OHen informéiere wollten. Déi blo Vëloe kritt ee jo ze léinen, fir een Dag oder mat engem Joresabonnement. Se stinn ewell op iwwer 100 Plazen an der Stad, ma Renseignementer iwwer Telefon, déi kritt een aus der Belsch.





Telefonszentral vun de Vel'OHen - Rep. Anne-Sophie Heck



Rifft een den Ament d'Telefonsnummer un, déi um Internetsite vun de bloe Veloe steet, da gëtt een net op Lëtzebuerg verbonnen, ma op Bréissel. Bei ee Centre d'Appel vun der franséischer Societéit JC Decaux. Effektiv schafft d'Stad Lëtzebuerg mat JC Decaux zesummen, ma de Stater Schäffe fir Mobilitéit de Patrick Goldschmidt, ass och verwonnert iwwer d'Telefonszentral an der Belsch. Hei gouf nämlech an sech festgehalen, dass dës Zentral soll zu Lëtzebuerg sinn. Elo misst een där Saach natierlech nogoen, well et net ausgemaach war, dass een hei an d'Ausland géif uruffen.

Et goufen och nach administrativ Problemer gemellt, zum Beispill wann eng Persoun e puer Abonnementer op säin Numm kafen oder verschenke wéilt. Da misst ee sech zum Beispill fir dräi nei Abonnementer eenzel mat dräi neien Email-Adressen umellen. Eng eenzeg Adress fir 3 Aboen, dat géif fir JC Decaux net goen.

D'Zesummenaarbecht mat Decaux wier nach relativ nei, sou nach de Patrick Goldschmidt. D'Situatioun ze verbessere wier definitiv eng Aufgab fir dat neit Joer. Dës Kannerkränkte missten am Januar behuewe ginn.

D'Stad Lëtzebuerg hätt virun engem Joer de Kontrakt mat hinnen ënnerschriwwen. Zanter dem 30ten November bitt JC Decaux de Locatioun-Service vun de Stater Vel'OHen un. Et géif een der Saach nogoen, fir datt d'Leit an Zukunft esou einfach ewéi méiglech vun de Vëloe profitéiere kënnen.