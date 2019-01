RTL Télé Lëtzebuerg am Livestream

Am meeschten uewe louch eise User a Spectateuren d'Tatsaach, dass Politiker, déi net erëmgewielt goufen, an der Regierung sinn an op zweeter Plaz d'Familljepolitik, wou ganz vill sech beschwéieren, et géing eesäiteg ee Familljemodell vun dëser Regierung bevirdeelegt ginn.Aner grouss Themen am Interview: d'Educatioun, de Logement, de Prinzip Sachleeschtung, firwat dës Regierung nach méi op de Wee geet vu gratis Offere vun der Kanner-Betreiung bis bei den ëffentlechen Transport, d'Finanzéierung vun all deene neien Offeren a weider groussen Investissementer, d'Relatioun mam Patronat, Steierdumping grad ewéi d'Individualbesteierung, mä natierlech geet och rieds iwwert Europa an d'Plaz vu Lëtzebuerg, iwwert de Stil vun der Regierung an dem Premier an och deels ganz privat iwwert de Mënsch Xavier Bettel.