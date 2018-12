Spuerkeess-Beamten "no" u Staatsbeamten, mä "net identesch" (27.12.2018) Dat äntwert de Finanzminister Pierre Gramegna op eng parlamentaresch Fro vun déi Lénk.

Hannergrond vun der Fro ass den aktuelle Sozialkonflikt bei der Staatsbank. Beklot gëtt sech, datt de Gehälteraccord vun 2015 tëscht CGFP a Regierung bei der Spuerkeess net integral géing ëmgesat ginn. Haaptknackpunkt: d’automatesch Promotiounskritären.

Vu Säite vun der Personaldelegatioun gëtt sech op d’Reglement vun 93 iwwert d’Beamte bei der Spuerkeess beruff. An deem steet: de Statut vun Agente bei der Spuerkeess ass un deem vun de Staatsbeamten "assimiléiert".

"Stëmmt", schreift de Finanzministère, mä an exzeptionelle Fäll an am Interessi vum gudde Fonctionnement vun der Bank kéinten d’generell Konditioune fir d’Beamte bei der Spuerkeess vun deene vum Staatsbeamten "derogéieren". Et ginn also Ausnamen.

Donieft géinge Spuerkeess-Beamte laut Gesetz vun 89 vun enger Rei Virdeeler profitéieren, déi Staatsbeamten net zegutt hunn. Beispill: "Indemnitéite fir aussergewéinlech Tâchen, déi inherent zu Nieweleeschtunge sinn".

Konklusioun vum Ministère: de Statut vun de Spuerkeess-Beamten ass no un deem vun de Staatsbeamte, mä net dee selweschten. D’Direktioun vun der Spuerkeess hätt bei de Verhandlungen "Ouverture" gemaach, gëtt verséchert. An et stéing ee weider op fir den Dialog.



PDF: Dem Pierre Gramegna seng Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum David Wagner