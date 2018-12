Nouspelt - Diskussioune ronderëm de Patrimoine (27.12.2018) D'Biergerinitiativ Gemeng Kielen huet viru gutt 14 Deeg op en neits Alarm geschloen, dat wéinst dem 200 Joer ale Bauerenhaus "A Liewen".

D'Biergerinitiativ Gemeng Kielen, déi sech virun allem fir d’Erhale vum ländleche Patrimoine an hirer Regioun asetzt, huet viru gutt 14 Deeg op en neits Alarm geschloen. Grad wéi am Summer d’lescht Joer goung et och elo ëm dat 200 Joer alt Bauerenhaus "A Liewen". Sämtlech Fënstere vun der Nummer 8 an der Nouspelter Blummestrooss goufen nämlech ageschloen, nodeems de Bauprojet elo schonn zënter iwwer engem Joer brooch läit.



D’Pläng hätte sech nämlech ganz a guer net un déi aner Gebaier an der Strooss ugepasst, erkläert de Kielener Buergermeeschter, deen doropshi keng Baugeneemegung ginn hat. Där géif et ëmmer nach keng, grad esou wéineg ewéi e konkrete neie Projet oder e PAP a scho guer keng Autorisatioun, d’Haus ofzerappen. D’Police wier ageschalt, et géif iwwer e Baustopp nogeduecht, an de Schäfferot géif sech alt esou seng Froe stellen, a wéi wäit eventuell de Promoteur hei seng Hänn am Spill hätt, seet de Felix Eischen. No der Vakanz soll de Punkt op den i gesat ginn.



Wat d’Protektioun ugeet, huet "A Liewen" schlecht Kaarten. D’Experte vu Sites et Monuments gesi kee Grond, d’Gebai national ze schützen an hunn der Kielener Gemeng och de kommunale Schutz net un d’Häerz geluecht. D’Gemeng selwer weist sech um Haus och net wierklech intresséiert et hätt een aner Pläng fir zum Beispill soziale Wunnengsbau, sou de Buergermeeschter.

Fir de Paul Ewen, President vum Mouvement Patrimonial, där neier Initiative fir Denkmalschutz zu Lëtzebuerg, ass d’Beispill Blummestrooss, 8 zu Nouspelt, en neit Argument fir en Nationalen Inventaire, deen de Patrimoine identifizéiert an dann och definitiv schützt. Bis ewell kann a muss all Gemeng selwer decidéieren, wat un Objete gehale gëtt oder net. Dat wier net onbedéngt e Cadeau, mee géif d’Gemengeresponsabel ënner Drock setzen, sou de Paul Ewen.