Déidlechen Accident op der N12 (27.12.18) (28.12.2018) Eng jonk Automobilistin ass ëm d'Liewe komm, 3 aner Persoune goufe liewensgeféierlech blesséiert.

En Auto mat Lëtzebuerger Placken, dee vun Ëlwen koum a wou 4 Persounen dra souzen, ass an enger liichter Lénkskéier an de Summerwee geroden an ass dono frontal an e Bam gerannt.Heibäi sinn de Bäifuerer an déi zwou Persounen, déi hannen am Auto souzen, liewensgeféierlech blesséiert ginn. Déi 20 Joer jonk Fra, déi gefuer ass, ass nach op der Plaz gestuerwen.

D'Samue vun Ettelbréck a vum Kierchbierg waren am Asaz, genau esou wéi 3 Ambulanzen, eng vun Housen an zwou vun Ëlwen. Och d'Asazzentere vu Klierf, Ëlwen, Wëntger, Housen a Wäiswampech goufen op d'Plaz geruff.



De Miess- an Erkennungsdéngscht vun der Police huet eng Enquête lancéiert, fir erauszefannen, wéi et zu dësem schrecklechen Accident komme konnt.



D'Streck war fir eng länger Zäit a béide Richtunge gespaart. Um Freideg de Mëtteg war d'N12 tëscht Ëlwen an Drénkelt nach emol gespaart fir Enquête vun der Police.



Zeienopruff

D'Police mécht dann och nach een Zeienopruff. Een Awunner krut nämlech mat, dass et zu engem Accident koum, well dësen e Knuppen héieren huet. Deen Ament konnt den Awunner ee Gefier erkennen, dat Richtung Drénkelt fortgefuer ass. D'Police geet dovunner aus, dass dëse Chauffer nëtzlech Informatiounen zum Accident kéint bäidroen. Et soll sech ëm ee klengen, sëlwereg bis wäissen Auto gehandelt hunn. Dës Persoun gëtt gebieden, den 113 ze kontaktéieren