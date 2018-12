Engem Bauaarbechter, deen onerlaabt Videoenregistrementer vum Réibau vum neie Prisong zu Suessem op sengem eegene Youtube-Kanal publizéiert hat, dreeë juristesch Konsequenzen. Dat schreift um Freideg de Moien d'Tageblatt.



De Mann hat um Schantje gefilmt, deels sensibel Detailer, déi kéinten nëtzlech sinn, fir en Ausbroch ze plangen, an hat dës Enregistrementer public gemaach. De Video, deen am ganzen 10 Minutte gedauert huet a vun HD-Qualitéit war, gouf an tëscht op Youtube geläscht. Wéi Tageblatt schonn den 23. Dezember gemellt hat, wier de Film bis dohinner eng 1.000 mol ugeklickt ginn. Wéi et deemools vum Parquet geheescht hätt, wieren Direktioun vum Prisong an d'Administratioun driwwer informéiert ginn.



Den zoustännege Ministère fir nohalteg Entwécklung an Infrastrukturen huet dem Tageblatt géintiwwer däitlech gemaach, dass all d'Corps de Métiers, déi um Bau vum Prisong bedeelegt sinn, sech u strikt Virschrëfte mussen halen. Si hätten an deem Sënn och eng deementspriechend Klausel mussen ënnerschreiwen. Den Accès zum Schantje wier och ganz restriktiv a just mat engem speziellen Auswäis méiglech. Wéi et heescht, hätt d'Administration des bâtiments publics e Méindeg de 24. Dezember jiddwerfalls eng Plainte géint Onbekannt gemaach.



Den neie Prisong fir Untersuchungshäftlinge soll am Mee 2022 seng Dieren opmaachen.