Et ass eng juristesch Néierlag fir e Sportsproff: D'Verfassungsgeriicht huet nämlech dem Staat am Sträit ëm e Reglement grand-ducal iwwert d'Schoul Recht ginn.

D'Verwaltungsgeriicht hat d'Verfassungsgeriicht viru ronn 6 Méint mat enger Question préjudicielle zur Tâche vun de Proffen, zu den Ufuerderungen a Saache Weiderbildung an zum sougenannte Coefficient correcteur befaasst. Domadder huet d'Verfassungsgeriicht gepréift, ob d'Reglement konform mat der Verfassung ass.



E Sportsproff vun enger Oflschlossklass hat geklot, well hien eng obligatoresch Formatioun misst maachen, dofir awer net extra géif bezuelt ginn, wat an engem Reglement vum September 2016 festgehale gouf. D'Verfassungsgeriicht huet awer decidéiert, datt dëst Reglement ebe mat der Verfassung géif iwwerteneestëmmen. Et géif dem Gesetzgeber fräi stoen, fir engem Proff op enger Ofschlossklass, deem säi Fach net am Exame virkënnt, dës Formatioun bannent sengen normale Schaffstonnen opzëerleeën. Um Enn vum Schouljoer fale jo an den Ofschlossklassen e sëlleche Stonne bei de Coursen ewech, déi net am Examen gepréift ginn.