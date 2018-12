Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Georges Theis

Zu Uewerkuer um Bierg bléist e gudde Wand, dofir soll een neie Wandpark dohinner kommen. D’Wandmillen, allen dräi 200 Meter héich, sollen 2020 stoen. D’Etüden, déi an de leschte Jore gemaach goufen, schwätze géint de Projet, ma och um Bierg selwer maachen sech d’ Problemer bemierkbar.





Wandpark Uewerkuer - Reportage Danielle Goergen



© Georges Theis

E Lach, 8 op 6 Meter grouss a ganzer 6 Meter déif... Et ass net déi éischte Kéier, datt de Buedem agesackt ass. Geschaten all 10 Joer daucht nees een neit op. Schold sinn déi al Minnen, déi ënnert deem ganze Plateau erduerch lafen. Eran kënnt een net méi, dofir ginn se och net méi vun der "Inspection du travail et des mines" kontrolléiert.



Communiqué: Nouvel affaissement du sol au site prévu pour les éoliennes DIFFWAND



D’Etüden hunn och elo gewisen, datt de Buedem wéinst de Vibratioune vun de Wandmillen nees asacke kéint. De Projet riskéiert awer och fir d’ Awunner iergerlech ze ginn, esou de Georges Theis, Member vun der Biergerinitiativ "Wandtastesch? a.s.b.l".

D’Leit wieren dem Schied, deen ëmmer nees ënnerbrach gëtt, ausgesat. Déi permanent Beweegung vun der Wandmille selwer an och vum Schied, deen nach op 1.400 Meter ze gesinn ass, géing d’ Liewensqualitéit enorm beaflossen. Dat Ganzt ass net nëmme fir d’Awunner problematesch, ma och verschidden Déiere géingen ënnert dem Projet leiden. D’ Wandmillen, esou wéi se virgesi waren, si vun enger Natura 2000 Schutzzonen ëmginn.





D’Déier wéist net wéi d’Schutzzone verlafen, esou de Georges Theis, dofir wier et fir déi verschidden Zorte Fliedermais an och fir d’Vigel geféierlech, de Wandpark ze realiséieren. 6.800 Stéit géingen déi 3 Wandmille mat Stroum versuergen. Weider Informatiounen zum Projet an och zu der Biergerinitiativ fënnt een op hiren Internetsitten.