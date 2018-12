Police © Police

Géint 22.15 Auer hat en Donneschdeg den Owend een Zeien e Chauffeur mat engem komesche Fuerstil gemellt. Nodeems den Automobilist bei enger Kräizung ofgebéit war, hat den Zeie Kaméidi héieren. An der Rue Pierr Hentges huet dunn eng Patrulle vun der Police den Auto entdeckt. De Chauffeur war, nodeems e vum Boulevard de la Fraternité an d'Rue Pierre Hentges ofgebéit war, wéinst sengem alkoholiséierten Zoustand, an een aneren Auto gerannt, dee laanscht d'Strooss stoung. Béid Autoe goufe massiv beschiedegt an de Mann gouf liicht blesséiert.



De schëllege Chauffeur war esou staark alkoholiséiert, datt e sech kaum op de Been konnt halen. Donieft huet d'Police bei der Kontroll festgestallt, datt de Mann en ageschränkt Fuerverbuet bis 2031 huet. Op Uerder vum Parquet gouf den Auto beschlagnaamt. De Chauffeur, dee refuséiert huet ze blosen, koum an d'Klinik.



Kuerz no 2 Auer gouf d'Police vun der Klinik informéiert, datt de Mann sech net géing berouegen an d'Personal belästege géing. Och d'Beamte konnten hien net berouegen. Um Enn koum de Mann an de Passagearrest.



Géint 19.30 Auer en Donneschdeg den Owend krut d'Police eng Camionnette gemellt, déi zu Recken op der Mess am Zickzack gefuer ass. Bei der Camionnette war de lénke Pneu komplett zerstéiert an nëmmen nach d'Felge war do, wou scho Fonken ze gesi waren. De Chauffeur huet net op d'Signaler vun der Police reagéiert an ass einfach weider gefuer. Zu Dippech ass et de Beamten du gelongen, d'Camionnette auszebremsen a se esou ze stoppen. Den Alkoholtest beim Chauffeur war positiv, hie krut e provisorescht Fuerverbuet an de Führerschäin ofgeholl.