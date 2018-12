Bestandsopnam: Fixerstuffen (28.12.2018) Fir der Zuel vun Toxikomane gerecht ze ginn, bräicht d’Land 3 bis 4 Fixerstuffen, sou heescht et aus dem Sozialsecteur.

Esou Consommatiouns-Raim fir Droge sinn der am Regierungsprogramm 3 virgesinn: eng an der Stad, déi et jo scho gëtt, eng zu Esch an eng zu Ettelbréck.

Iwwerdeems d'Gemeng Ettelbréck sech erstaunt gewisen hat, well se net iwwert de Projet an d'Bild gesat gouf, soll déi nei Struktur zu Esch virum Summer opgoen. An der Stad, do gëtt de Provisorium verlängert, mä verstäerkt.

Aktuell gesinn d’Zuele folgend aus: 2015 goufen am Abrigado an der Stad, pro Dag, 175 Kontakter verbucht. 2016 waren et der 182, d’lescht Joer 208. Fir dëst Joer gëtt mat enger Stagnatioun gerechent.







Rapport d’activités 2017 - Comité National de Défense Sociale

Aus Solidaritéitsgrënn a well ronn e Véierel vun den Toxikomanen aus dem Süde kéimen an e Fënneftel aus dem Rescht vum Land, soll d’Offer erweidert an dezentraliséiert ginn.

Iwwerdeems Gespréicher mat Ettelbréck réischt uginn a sech zéih undeiten, soll déi zu Esch mat engem Joer Verspéidung virum Summer opgoen. Als Ursaach fir de Retard kritt ee gesot: en Entrepreneur hätt a Saache Marché Publics geklot well e sech géing iwwergaange fillen. An der Stad, do läit de Projet vun enger permanenter Fixerstuff net méi um Dësch. Déi aktuell provisoresch Fixerstuff – Containeren déi 2012 opgeriicht goufen – déi bleift, gëtt allerdéngs ëm 3 zousätzlech Mataarbechter verstäerkt fir d'Ëffnungszäiten ze verlängeren.

D’Autoritéiten an Acteuren aus dem Sozialsecteur kucken am Moment och, wéi op d‘Entwécklung vum Drogekonsum soll reagéiert ginn. Tatsächlech géing ëmmer méi Kokain konsomméiert ginn. Iwwerdeems en Heroinofhängegen just puer Mol am Dag eng Dose bräicht, kéint e Kokainoman bis zu 15 Mol am Dag eng Dose brauchen. Dem europäesche Monitoring Zenter fir Drogen no, kéinten och bei där Drog Konsumraim positiv Auswierkungen hunn. Engersäits fir d’Toxikomanen déi sou besser encadréiert ginn, anerersäits fir d’Ëffentlechkeet, déi manner gestéiert géing ginn.



PERSPECTIVES SUR LES DROGUES - Salles de consommation de drogues: un aperçu de l’offre et des réalités

Eng zweet Fixerstuff an der Stad, dat kéim net a Fro, iert déi zu Esch an eng drëtt op enger anerer Plaz am Land géing Realitéit ginn. Wéi sou dacks gëtt op Solidaritéit gesat, mee well Solidaritéit politesch net ganz dankbar ass, beweegt d’Politik sech virsiichteg. A lues.

Méi iwwert d’Drogen-Zeen vun Oktober 2017 gëtt et hei!