D'Police sicht am Moment 2 Abriecher, déi op der Flucht sinn. Et heescht wéi ëmmer keng Persoun mam Auto an der Géigend mathuelen.

© Archiv

Einbruchsversuch soeben in Sandweiler, rue Dicks. 2 dunkel bekleidete Täter auf der Flucht. Verdächtige Personen beim Notruf 113 melden. Keine Anhalter mitnehmen. — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 28, 2018

Wéi d'Police matdeelt, hunn e Freideg géint 18 Auer 2 Abriecher zu Sandweiler probéiert an e Gebai anzebriechen, dat an der rue Dicks. D'Täter sinn donkel ugedoen an op der Flucht.Verdächteg Persoune solle beim 113 gemellt ginn. Wéi ëmmer a sou Fäll, solle keng Persoune mam Auto an der Géigend matgeholl ginn.