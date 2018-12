Vum 1. Januar u geet engersäits de Mindestloun an d'Luucht an och de Revis, de Revenue d'inclusion sociale, klëmmt.

D'Gesetzprojeten iwwer d'Erhéijung vum Mindestloun an déi vum Revis ëm 1,1 Prozent op den 1. Januar 2019 goufen allebéid nach elo am Dezember an der Chamber ugeholl.

Op den 1. Januar klëmmt den onqualifizéierte Mindestloun vu ronn 2.048 op 2.071 Euro. E plus also vun 22 Euro. De qualifizéierte Mindestloun gëtt gehuewen op 2.485 Euro. D'Opwäertung kascht am ganzen 20,8 Milliounen Euro.

Wat de Revis, also de fréieren RMG betrëfft, ass op den 1. Januar eng Hausse vun 1,1% virgesinn. Och de Revenu fir Leit mat engem schwéieren Handicap klëmmt vu ronn 1.436 op 1452 Euro. E plus also vu 16 Euro.

Bei der Fleegeversécherung ginn d'Montanten erop, e Beispill: wat d'Fleegedéngschter ugeet klëmmt d'Valeur pro Stonn ëm 2 Euro.

Am Konflikt ëm déi ëmstridden 52 Woche Reegelung konnt och eng Léisung fonnt ginn. Vum 1. Januar un kann d'Frist am Fall vun enger Nei-Erkrankung bannent den 52 Wochen an ënner bestëmmte Bedéngungen ëm 26 Woche verlängert ginn.

Op den 1. Januar klammen dann heiheem och d'Renten ëm ronn 0,8%.

Nei d'nächst Joer sinn dann och 2 supplementär fräi Deeg am Joer. Ee vun dësen Deeg ass en neie Feierdag an zwar den 9. Mee, den Europadag, dat anert ass e Congésdag, de gesetzleche Congé klëmmt vu 25 op 26 Deeg.

D'Regierung huet decidéiert, datt 2019 keng Plastikstuten, déi ee just eemol gebrauche kann, dierfe gratis zur Dispositioun stoen. Eng Mesure, déi eis Ëmwelt, d'Waasser an de Klima schütze soll. Zousätzlech Mesurë sollen am Laf vun der neier Legislaturperiod geholl ginn.



