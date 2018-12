© Police

Dobäi hunn 262 Automobiliste misste blosen. An 9 Fäll war deen Test positiv. 2 Persounen hu misste kucken wéi se heem koumen, si kruten nämlech op der Plaz de Permis ewechgeholl.



Da goufen och nach op e puer anere Plaze Führerschäiner ofgeholl. Um 01.20 Auer e Samschdeg de Moien war een Auto an der Rue de Stavelot gestoppt ginn. Hei hat de Chauffeur ze vill gedronk an huet de Permis missen ofginn. Dat nämmlecht ass engem Chauffeur um kuerz no 4 Auer an der Rue du Fort Wedell an der Stad geschitt. Op der A1 hat dann nach ee Chauffeur och ze vill gedronk. Hien hat op der Héicht vu Fluessweiler d'Kontroll iwwert säi Gefier, war an d'Leitplanke gerannt an hat sech iwwerschloen. De Mann gouf net blesséiert.