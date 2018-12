Der Police war e Freideg e Grupp vu Männer an der Route de Bonnevoie an der Stad opgefall, déi sech beim Ubléck vum Policewon wollten dovumaachen.

© Police

Wéinst dem verdächtege Behuele vun de Männer hunn d'Beamten decidéiert de Grupp ze kontrolléieren. Wéi d'Polizisten dës ugeschwat hunn, ass ee Mann a Richtung Rue du Verger fortgelaf. Ee vun de Beamte huet zu Fouss Verfolgung opgeholl a konnt de Mann an der Rue de la Paix afänken. Dësen huet sech du massiv gewiert an de Polizist konnt nëmme mat méi eng weider Flucht verhënneren. Bei der uschléissender Kontroll goufen e puer Kugele Kokain, e puer Titercher Marihuana a Sue fonnt.



De Parquet huet d'Verhaftung vum Mann ordonnéiert. D'Drogen an d'Sue goufe beschlagnaamt an de Mann hat um Samschdeg Rendez-vous virum Untersuchungsriichter.