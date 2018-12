Police © Police

Géint 10 Auer gëscht Owend huet eng Police-Patrull op der Stater Gare een Drogen-Geschäft observéiert a wollt doropshin de Client an den Dealer kontrolléieren.Den Dealer huet sech awer direkt duerch d'Bascht gemaach an ass fir d'éischt iwwer 5 Stroossen-Spuren duerch den Trafic op déi aner Säit vun der Gare gesprint, an dunn nees zeréck. Do konnt de Mann awer dunn gepëtzt ginn. Beim Duerchsiche vum Mann hunn d'Beamten dunn awer just Boergeld an een Handy fonnt.De Verdacht louch dunn no, dass de Mann de Rescht vun den Droge geschléckt hat. No engem Scanner am Spidol, goufe 4 Friemkierper am Mo vum Dealer fonnt. De Mann gouf dunn op Uerder vum Parquet festgeholl a virun den Untersuchungsriichter bruecht.