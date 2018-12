Zanter 2009 hunn 20.000 Leit d'Lëtzebuerger Nationalitéit kritt. Dat well se noweise konnten, datt si um 1. Januar 1900 Virfaren zu Lëtzebuerg haten.

Dës sougenannten "Nationalité par Recouvrement" gouf virun 10 Joer lancéiert a leeft elo den 31.Dezember 2018 aus.



Di meescht Ufroe koumen aus der Belsch, op déi zweete Plaz kommen d'Fransousen. Ma och eng ganz Rëtsch Familljen, déi virun iwwer 100 Joer an Nord a Südamerika ausgewandert sinn, kruten nees d'Lëtzebuerger Nationalitéit.

TOTAL TOP 5 : 01.01.2009 - 31.10.2018

Belsch: 9.263

Frankräich: 7.815

USA: 1.312

Brasilien: 1.121

Däitschland: 362

Total: 19.873





Déi Prozedur hätt en enorme Succès gehat, d'Erwaardunge goufe méi wéi iwwertraff, soen déi responsabel aus dem Justizministère.

Eng 20 Dausend Dossiere goufe bis well opgeschafft an d'Nationalitéit gouf accordéiert. Manner wéi 5 Prozent vun de Prozedure gouf rejetéiert.



Eng 5.000 weider Ufroe leien nach am Tirang a ginn den Ament gepréift, esou datt een um Enn op en Total vu ronn 25.000 Persoune wäert kommen déi d'Nationalitéit iwwer Recouvrement kritt hunn.