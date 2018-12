Kuerz no 20 Auer gouf et e Samschdeg den Owend um Site vun enger Entreprise zu Beetebuerg e Feier, d'Pompjeeë vu Beetebuerg an Diddeleng waren op der Plaz.

Dem 112 no war och eng Ambulanz vu Beetebuerg am Asaz. Blesséierter gouf et awer net.An der Nuecht op e Sonndeg hat et géint 3 Auer och zu Hesper gebrannt. An der Rue d'Itzig haten zwee Auto Feier gefaangen. Hei war de Centre d'incendie et de secours vun Hesper am Asaz an och d'Police war op der Plaz.