An der Stad war d'Police virun enger Disko op ee Sträitgespréich tëscht engem Gaascht an engem Sécherheetsmann opmierksam ginn. Een zweete Securitéit-Mann huet der Police erkläert, datt een de Mann virun d'Dier gesat hätt, well hien ze vill Alkohol konsuméiert hätt, an hie si elo géing bedreeën. Wéi d'Poliziste bei de Mann goe wollten ass deen a Richtung Route de Longwy fortgaangen. Kuerz drop ass hien dunn iwwert eng méi héich Bordüre vum Trottoire gefall. Eng zweet Patrull konnt de Mann schlussendlech festhalen. Zum Schutz viru sech selwer, huet d'Police hie matgeholl. Fir ze iwwerpréiwen ob de Mann an eng Zell ka kommen oder net, ass ee fir d'éischt a Richtung Klinik gefuer. Hei huet de Mann op eemol ugefaange méi schwéier ze ootmen an huet Krämp kritt. D'Polizisten hunn dofir direkt den Noutdokter an eng Ambulanz geruff. Dës huet de Mann mat an d'Klinik geholl, fir weider Analysen ze maachen.Zu Mamer an der Rue de la Libération, zu Dippech am Rond-point, um Boulevard General Patton an der Stad, an der Grand-Rue zu Beefort, an der Montée de Clausen an der Stad an an der rue de Bouillon an der Stad hate Chauffeuren ze vill gedronk an hunn hire Führerschäin an der Nuecht op e Sonndeg missen ofginn.Zu Péiteng an der Rue d'Athus war dann ee Chauffeur ënnerwee, dee kee gëltege Permis hat. Donieft war nach d'technesch Kontroll vum Auto ofgelaf. De Parquet huet d'Beschlagnamung vum Auto ordonnéiert.An der Rue Alphonse Weicker an der Stad hunn e Samschdeg kuerz viru 17 Auer zwee Männer Parfum geklaut. Wéi ee Sécherheetsbeamten déi zwee Täter wollt festhalen, ass ee vun hinne geflücht. Deem zweeten Déif ass dëst net gelongen, hie gouf op Uerder vum Parquet verhaft an hat um Sonndeg Rendez-vous virum Untersuchungsriichter.