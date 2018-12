Nieft enger Lokomotiv aus dem Joer 1912, wäert och eng aus dem Joer 1891 d’nächst Joer tëscht Péiteng an dem Fond-de-Gras hin an hier fueren.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Christophe Hochard (RTL)

Zanter 1973 gëtt et d’ASBL "Train 1900" am Fond-de-Gras. Eng ronn 60 Benevoller zielt d‘Associatioun. Nieft der Minièresbunn feiert si d’Saison iwwer d’Visiteuren duerch d’Lëtzebuerger Industriegeschicht.





© Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) « ZréckWeider »

Den Ament ass et ganz roueg um Site. Allerdéngs lafen d’Virbereedungsaarbechten op déi nei Saison hannert de Kulissen. Sou stinn zwou nei Dampmaschinne prett fir d’Saison 2019.



Nieft enger Lokomotiv aus dem Joer 1912 wäert och eng aus dem Joer 1891 d’nächst Joer tëscht Péiteng an dem Fond-de-Gras hin an hier fueren.