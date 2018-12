Den éischten Dezember 2016 ass d’Reform vum Congé parental a Kraaft getrueden.Zanterhier ginn et méi Méiglechkeeten, wat d’Period vum Congé betrëfft, an d’Indemnitéit ass un de Revenu gebonnen.Dës Changementer hunn dozou bäigedroen, datt an de leschten zwee Joer méi Elteren, a virun allem méi Pappecongé parental ugefrot hunn.Allerdéngs, ginn et awer och nach eng Partie Onkloerheeten.