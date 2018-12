Et ass Silvester, deemno maachen d’Grand-Surfacen an d’Supermarchéen éischter zou. Um 16 Auer ass op de meeschte Plaze Schluss. Dat gëllt och fir d’Banken.

© RTL-Archiv

En Dënschdeg op Neijoerschdag ass Feierdag, do kënnt deemno och keng Zeitung. Normal leeft dann alles nees vun e Mëttwoch un.

Bis Hallefnuecht an de Joreswiessel ass et fir eis jo nach e Stéck, ma aner Länner oder Stied feieren do schonns laang virun eis.

Déi éischt déi 2019 wäerte begréissen, sinn d’Leit op Samoa an op de Chrëschtdagsinselen am Pazifik. Si rutsche schonns um 11 Auer de Moien eiser Zäit an dat neit Joer eran. Um 14 Auer ass et dann u Sydney, um 16 Auer un Tokyo.



Den Owend um 18 Auer u Bangkok, um 21 Auer gëtt zu Dubai gefeiert, um 22 Auer zu Moskau, an dann 2 Stonne drop eben och bei eis.

Déi Lescht, déi de Kalenner musse wiesselen, sinn d’Leit op Baker-Island, enger Inselgrupp vun den USA, déi eréischt en Dënschdeg de Mëtteg um 13 Auer 2019 feieren.



RTL.lu iwwerdréit dann och eng ganz Partie Freedefeieren uechter d'Welt, ugefaange mat Sydney um 14 Auer.



