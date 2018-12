D'Police huet e Sonndeg den Owend an an der Nuecht op e Méindeg e puer Führerschäiner agezunn, dat wéinst Alkohol um Steier.

Dat e Sonndeg den Owend géint 21.40 Auer zu Mamer an der Rue de la Libération, um 23.30 Auer zu Beefort an der Grand Rue a géint 12 Auer nuets zu Munneref an der Avenue Franz Clement.Engouf et um Méindeg de Moie géint 7.37 Auer um CR322,. Eng Persoun gouf blesséiert. Op der Plaz waren den Asazzenter an d'Ambulanz vun Housen.