Ma och op anere Plaze waren d'Pompjeeën an der Silvesternuecht am Asaz.

© CIS Kanech

E Méindeg den Owend géint 23.10 Auer waren d'Pompjeeë vu Mutfert, Hesper, Duelem, Kanech an aus der Stad op Mutfert geruff ginn, well et do an engem Appartement gebrannt hat.



4 Persoune haten eng Dampvergëftung erlidden. No hinnen hunn d'Ambulanzen aus der Stad a vu Beetebuerg genee esou wéi d'Samuen aus der Stad a vun Esch gekuckt.





Weider Feieren

Do dernieft huet et och nach op e sëllechen anere Plaze gebrannt.Zu Ëlwen war et géint Hallefnuecht zu engem Kamäibrand komm. Hei waren d'Zentre vun Ëlwen a Clierf am Asaz.Zu Dummeldeng hat géint 1.30 Auer e Schäffche Feier gefaangen. Duerno hunn d'Pompjeeën aus der Stad gekuckt.An zu Bäreldeng, um Kierchbierg an zu Lëntgen op der Gare huet an der Nuecht op en Dënschdeg allkéiers eng Poubelle gebrannt.Dat alles deelt de CGDIS, de Corps Grand-Ducal Incendie et Secours, um fréie Méindeg de Moie mat.